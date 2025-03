PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrüger erbeuten Wertgegenstände +++ Trickdiebe stehlen Bankkarte +++ Wohnungseinbruch in Hofheim +++ Einbrecher in Eschborn unterwegs +++ Verkehrstage Ost +++ Unfälle

Hofheim (ots)

1.Betrüger erbeuten Wertgegenstände, 65760 Eschborn, Schöne Aussicht, Freitag, 21.03.2025, 12:15 Uhr

(md) Betrüger haben am Freitag eine Frau aus Eschborn dazu gebracht, Wertgegenstände an diese auszuhändigen. Die Betrüger hatten sich telefonisch bei der 80-jährigen als Staatsanwaltschaft gemeldet. Unter einem Vorwand, dass ein Verwandter der Dame einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, gaben die Betrüger vor, für die Freilassung dieser, eine Kaution zu benötigen. Die Dame händigte den Betrügern anschließend mehrere Wertgegenstände aus. Der männliche Abholer wurde auf 50 Jahre geschätzt. Dieser hatte eine kräftige Figur und trug eine dunkle Winterjacke, eine Schiebermütze und eine FFP2-Maske.

Bei der beschriebenen Betrugsmasche handelt es sich um den sogenannten "Schockanruf". Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese sind dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diejenigen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer hat am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr in der Straße "Schöne Aussicht" verdächtige Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung dieser Tat führen könnten? Bitte setzten sie sich mit der Kriminalpolizei Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2.Trickdiebe erbeuten Bankkarte, 65719 Hofheim, Hauptstraße, Samstag, 22.03.2025, 09:20 Uhr

(md) Unbekannte Täter hatten es am Samstagmorgen auf eine Seniorin in Hofheim abgesehen und diese um mehrere tausend Euro gebracht. Die 87-jährige besuchte eine Bankfiliale in der Hauptstraße und wurde dort von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei entwendete dieser in einem unbemerkten Moment die Bankkarte und erspähte vermutlich davor die Geheimzahl der Seniorin aus. Im Nachgang wurde mit der Karte ein dreistelliger Geldbetrag abgebucht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen können, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

3.Wohnungseinbruch, 65719 Hofheim, Lorsbacher Straße, Sonntag, 23.03.2025, 12:03 Uhr bis 15:10 Uhr

(md) In Hofheim hatten es Einbrecher am Sonntag auf ein Wohnhaus abgesehen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lorsbacher Straße indem sie eine Tür im hinteren Bereich gewaltsam aufhebelten. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Der Hauseigentümer störte bei seiner Rückkehr gegen 15:10 Uhr die Täter, die anaschließend aus dem Haus flüchteten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Einbrecher in Eschborn unterwegs, 65760 Eschborn, Mergenthalerallee, Hauptstraße, Samstag, 22.03.2025, 02:00 Uhr bis 23.03.2025, 07:30 Uhr

(md) In der Nacht zum Sonntag haben Einbrecher in Eschborn ihr Unwesen getrieben und sind in zwei Gastronomiebetrieben eingebrochen. In beiden Fällen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Neben dem entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro, wurde jeweils Bargeld entwendet.

Bei einer weiteren Tat sind unbekannte Täter in ein Kassenhäuschen eines Schwimmbades in der Hauptstraße eingebrochen. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5.Verkehrstage Ost, Donnerstag, 20.03.2025, 08:00 Uhr bis 17:25 Uhr

(md) Bei gemeinsamen Kontrollen der Kommunen Schwalbach, Eschborn, Bad Soden und Sulzbach mit der Eschborner Polizei sind am Donnerstag zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüft worden. Der Schwerpunkt lag bei Gurt- und Handyverstößen. Im Rahmen der Verkehrstage Ost wurden von den eingesetzten Kräften insgesamt 106 Fahrzeuge und 131 Personen kontrolliert. Hierbei war bei 16 Personen der Sicherheitsgurt nicht angelegt und 20 Personen verwendeten ein Handy während der Fahrt. Im Rahmen mehrerer Bürgergesprächen wurden die Gefahren der Handynutzung im Straßenverkehr aufgeklärt und dahingehend sensibilisiert.

6.Nach Unfall geflüchtet, 65719 Hofheim, Am Untertor, Sonntag, 23.03.2025, 11:57 Uhr

(md) Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin verursachte am Sonntagmorgen gegen 12:00 Uhr in Hofheim beim Ausparken einen Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin, die mit blonden Haaren beschrieben werden konnte, beschädigte nach ersten Ermittlungen vor Ort mit ihrem Ford Fiesta einen anderen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes und verließ die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am in der Straße "Am Untertor" geparkten Auto entstand dabei Sachschaden von 3000 Euro.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pressemitteilung der Polizeiautostation Wiesbaden

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, Bundesautobahn 3, Gemarkung Eppstein, Sonntag, 23.03.2025, 16:40 Uhr

(md) Am Sonntag kollidierten drei Fahrzeuge auf der Bundesautobahn 3 Fahrtrichtung Köln zwischen dem Kreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Niedernhausen. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen führte ein Spurwechsel dazu, dass gegen 16:40 Uhr zunächst eine 27-jährige Frau mit ihrem Mercedes von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Dabei musste sie jedoch wieder verkehrsbedingt zurückziehen in Folge dessen zwei weitere PKW nicht mehr ausweichen konnten und auffuhren. Hierbei wurde ein 40-jähriger Fahrer eines Golfs und eine 23-jährige Fahrerin eines Polos leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 23.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand zwischenzeitlich ein Stau von rund zwei Kilometern.

