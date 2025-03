PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

Festnahme nach Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfallflucht, Kriftel, Hattersheimer Straße, Freitag, 21.03.2025, 23:45 Uhr

(TH) Am späten Freitagabend kam es im Bereich der Hattersheimer Straße in Kriftel zu einer Verfolgungsfahrt mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht. Gegen 23:45 Uhr sollte ein Motorradfahrer durch Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim angehalten und kontrolliert werden. Dieser fuhr jedoch unvermittelt über rot, beschleunigte massiv und versuchte über einen Feldweg vor der Polizei zu flüchten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen abgeklebt war. Auf der Flucht verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit einem Streifenwagen zusammen und kam im weiteren Verlauf zu Fall. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Verunfallte schwer verletzt hat, wurden die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei, durch die Feuerwehr Kriftel und der Drohnenstaffel des Main-Taunus-Kreises unterstützt. Weiterhin kamen Wärmebildkameras zum Einsatz. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 15-Jähriger aus Frankfurt Zeilsheim vorläufig festgenommen werden. Dieser muss sich nun wegen diverser Verstöße strafrechtlich verantworten. Unter anderem werden ihm das Fahren ohne Fahrerlaubnis, der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch sowie Verkehrsunfallflucht vorgeworfen. Das verunfallte Motorrad wurde sichergestellt.

Nur durch Glück wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand ernsthaft verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim, unter der Telefonnummer 06192/2079-0, zu melden.

