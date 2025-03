PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher ertappt +++ Taschendieb erfolgreich +++ Einbrecher durchsuchen Wohnhaus +++ Lagerhalle aufgebrochen +++ Baustellendiebe +++ Dieb beobachtet +++ Farbschmierereien +++ Kirche beschmiert

Hofheim (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat ertappt,

Hofheim, Neugasse, Mittwoch, 19.03.2025, 18:30 Uhr

(Sz)Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei Hofheim die Mitteilung über einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Neugasse. Eine Zeugin, welche das Tatgeschehen beobachtete, konnte die Täter beschreiben. So gelang es einer Streife der Hofheimer Polizei die beiden Täter in der Nähe festzunehmen. Die beiden 14-jährigen und 16-jährigen Tatverdächtigen aus Frankfurt, welche bei der Festnahme das Tatwerkzeug noch mit sich führten, wurden zur Polizeistation Hofheim gebracht. Dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Taschendieb erfolgreich,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 18.03.2025, 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(Sz)Am späten Dienstagnachmittag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr gelang es einem Taschendieb im Main-Taunus-Zentrum, einen 40-jährigen Hofheimer zu bestehlen. Der unbekannte Täter rempelte den Hofheimer an und entwendete so Wertgegenstände aus dessen Jackentasche. Der Bestohlene konnte den Täter als männlich, ebenfalls etwa 40 Jahre alt und etwa 1,75m groß beschreiben. Er hatte kurze, schwarze Haare und sonnengebräunte Haut. Sein Erscheinungsbild sei europäisch gewesen. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht in die Geldbörse! Auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter sollten Sie aufmerksam sein, dass niemand Ihnen über die Schulter schaut.

3. Einbrecher durchsuchen Wohnhaus,

Hofheim-Langenhain, Kauzweg,

Mittwoch, 19.03.2025, 19:10 Uhr bis 19:40 Uhr

(Sz)Am Mittwochabend bekam ein Hausbesitzer im Kauzweg ungebetenen Besuch von Einbrechern. In der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 19:40 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück, hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Computer aus Lagerhalle gestohlen,

Eschborn, Schwalbacher Straße,

Dienstag, 18.03.2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 19.03.2025, 08:30 Uhr

(Sz)Unbekannte Täter hatten es von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 08:30 Uhr auf eine Lagerhalle in der Schwalbacher Straße in Eschborn abgesehen. Die Täter schlichen auf das Gelände, beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Lagerhalle. Anschließend flüchteten sie mit der Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Diebe suchen Baustelle auf,

Hofheim-Marxheim, Platanenweg,

Dienstag, 18.03.2025, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 19.03.2025, 08:00 Uhr

(Sz)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe eine Baustelle im Hofheimer Ortsteil Marxheim aufgesucht und dort mehrere Gegenstände mitgehen lassen. Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 08:00 Uhr betraten die Täter das Baustellengelände im Platanenweg und entwendeten eine Vielzahl an Gegenständen, darunter Elektrowerkzeug, Messinstrumente, eine Betonmischer und anderes Werkzeug. Mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro verließen sie anschließend das Gelände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Dieb beobachtet,

Schwalbach, Taunusstraße,

Mittwoch, 19.03.2025, 16:30 Uhr

(Sz)Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an einem Fahrzeug in der Taunusstraße zu schaffen. Ein Zeuge konnte einen 20 bis 25 Jahre alten Mann dabei beobachten, wie er eine Fahrzeugtür öffnete und mehrere Gegenstände herausholte und dann flüchtete. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Mann sei 1,65m groß und mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn (06196/9695 - 0) entgegen.

7. Farbschmierereien,

Eschborn, Bahnhofstraße,

Mittwoch, 19.03.2025, 17:00 Uhr

(Sz)Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr wurden der Polizeistation Eschborn Farbschmierereien an einer Unterführung in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Streife stellte vor Ort mehrere antisemitische Parolen fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

8. Kirche beschmiert,

Kelkheim, Mainblick,

Freitag, 14.03.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 12:00 Uhr

(Sz)Wie der Kelkheimer Polizei am Mittwoch bekannt wurde, ereigneten sich bereits zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien auf dem Gelände einer Kirche in der Straße am Mainblick. Die Täter beschmierten dort verschiedene Gegenstände und verursachten so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim (06195/6749 - 0) entgegen.

