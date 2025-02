Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unklare Unfalllage an Ampelanlage - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Unfall auf der Kreuzung Speyerer Straße/ Talhausstraße. Eine 56-Jährige bog mit einem Fiat von der Speyerer Straße nach links in die Talhausstraße ab. Zeitgleich fuhr eine 42-Jährige mit einem Mazda auf der Talhausstraße in Richtung Ketsch. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der Autos. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden, der insgesamt auf 700 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, welche der Fahrerinnen das für sie geltende Rotlicht der Ampel missachtete. Beide gaben in ihrer Vernehmung an, dass bei ihnen die Ampel grün angezeigt hätte. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/ 2860-0 zu melden.

