Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf der Speyerer Straße von Heidelberg in Richtung Autobahn. An der Kreuzung zum Grasweg bemerkte der Senior zu spät, dass der vor ihm fahrende Peugeot an der rot werdenden Ampel abbremste. So kam es um kurz nach 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand mit knapp 40.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Am Daimler-Benz lösten die Frontairbags aus. Anhand der Schäden ist von einem Totalschaden auszugehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch die Kollision niemand verletzt. Der Senior verzichtete auf eine medizinische Abklärung in einem Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen vorrübergehend gesperrt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

