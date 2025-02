Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Baiertal-RNK: Polizeihubschrauber nach Raubdelikt im Einsatz - PM Nr. 2

Wiesloch/Baiertal-RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete kurz nach 19.30 Uhr, ein Raubdelikt im Bereich der Schatthäuser Straße in Wiesloch/Baiertal. Nach derzeitigem Sachstand, wurde die Geschädigte durch einen unbekannten männlichen und maskierten Täter, verbal bedroht und zur Herausgabe des mitgeführten Bargeldes aufgefordert. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß von der Tatörtlichkeit in Richtung Hirschgasse. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten keine weiteren Hinweise zu dem unbekannten Täter erlangt werden. Die Fahndungsmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Das Polizeirevier Wiesloch und der Kriminaldauerdienst haben die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und insbesondere zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, unter Tel.: 06222-57090 oder dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621-174-4444 in Verbindung zu setzten.

