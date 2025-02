Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Angriff auf jungen Mann gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr soll ein 20-jähriger Mann beim Spazierengehen mit seinem Hund im Feld in der Nähe der Bahnhaltestelle Wieblingen Taubenfeld von einer Gruppe Männer angegriffen und hierbei verletzt worden sein. Die Personengruppe, bestehend aus etwa fünf Männern im Alter von ca. 20 Jahren, habe den Spaziergänger unter einem Vorwand angesprochen und anschließend unvermittelt attackiert. Eine noch unbekannte Zeugin, welche sich ebenfalls mit einem Hund im Feldgebiet aufgehalten haben soll, sei dem 20-Jährigen zu Hilfe geeilt, wonach die Tätergruppierung von ihrem Opfer abließ und dem Angegriffenen die Flucht gelang. Die Verletzungen des Mannes mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Da die Hintergründe der Tat sowie der Tathergang noch unklar sind, hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Tätergruppierung machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

