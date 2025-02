Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren Hauswand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.02.2025 und Freitag, 21.02.2025 beschädigte ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in der Heidelberger Straße in Hockenheim die Fassade eines Hauses und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An der Hausfassade wurde die Dämmung und der Putz im unteren Bereich beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Informationen vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf einen Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

