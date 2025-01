Polizei Bielefeld

POL-BI: Einem Ladendieb droht die dritte Haftstrafe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein notorischer Dieb wurde am Montag, 27.01.2025, in einer Drogerie an der Bahnhofstraße erneut bei zwei Ladendiebstählen erwischt. Eine Haftrichterin ordnete am Dienstag, 28.01.2025, die Untersuchungshaft gegen ihn an.

Der 25-jährige Mann aus Rumänien hatte es in der Filiale auf Parfum abgesehen und kam dazu am Montagnachmittag gleich zweimal ins Geschäft. Beide Male steckte er Ware in einem vierstelligen Wert in seine präparierte Tasche. Bei seinem zweiten Diebstahl, der unmittelbar auf den ersten folgte, wurde er von einem Ladedetektiv festgehalten.

Beide Taten konnten ihm nachgewiesen werden. Der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland gilt als drogenabhängig. Er musste sich bereits wegen mehrerer Ladendiebstähle verantworten und hat in der Vergangenheit zwei Haftstrafen bekommen.

Am Dienstag, 28.01.2025, folgte eine Amtsrichterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Ladendieb.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell