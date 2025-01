POL-BI: Bus ausgebremst: Zwei Verletzte und eine uneinsichtige Pkw-Fahrerin

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagabend, 24.01.2025, traten vier Unbekannte auf einen Bielefelder ein. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 66-jähriger Bielefelder ging nach 20:30 Uhr auf dem Gehweg der Herforder Straße von der Zimmerstraße in Richtung Jahnplatz. In Höhe der Stresemannstraße beleidigten ihn vier unbekannte Männer. Als der Bielefelder eine Reaktion zeigte, griffen die Täter ihn an, stießen ihn nieder und traten auf den am Boden liegenden ein. ...

mehr