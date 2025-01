Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer zusammengetreten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagabend, 24.01.2025, traten vier Unbekannte auf einen Bielefelder ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 66-jähriger Bielefelder ging nach 20:30 Uhr auf dem Gehweg der Herforder Straße von der Zimmerstraße in Richtung Jahnplatz. In Höhe der Stresemannstraße beleidigten ihn vier unbekannte Männer. Als der Bielefelder eine Reaktion zeigte, griffen die Täter ihn an, stießen ihn nieder und traten auf den am Boden liegenden ein. Das Opfer rief laut um Hilfe, so dass die Täter von ihm abließen und flüchteten. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei der späteren Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache mit einem Dolmetscher beschrieb er einen Täter als Schwarz. Seine drei Mittäter seien nach Aussage des Opfers augenscheinlich Migranten gewesen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell