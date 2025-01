POL-BI: E-Rezept und Arzneimittelbetrug im Internet: Was Sie wissen sollten

Bielefeld (ots) - KK / Bielefeld - Mitte - Polizeibeamte haben am Donnerstag, den 16.01.2025, an der Einmündung Herforder Straße / Friedrich-Ebert-Straße einem 3-jährigen Jungen das Leben gerettet. Er drohte, zu ersticken. Die beiden Beamten befanden sich gegen 13:30 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle an der Stresemannstraße, als sie von einem Bielefelder Bürger angesprochen wurden, dass an der Einmündung ...

mehr