Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder mit Machete ausgeraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Zwei Unbekannte raubten in der Nacht von Freitag, 24.01.2025, auf Samstag einen 18-jährigen Bielefelder an der Straße Auf der Großen Heide aus. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute.

Gegen 23:55 Uhr ging ein 18-Jähriger auf der Straße Auf der Großen Heide in Richtung Teichsheide. Zwei junge Männer näherten sich ihm von hinten, schubsten ihn zu Boden und bedrohten ihn mit einer Machete. Sie nahmen Bargeld und hochwertige Kopfhörer an sich und flüchteten auf zwei schwarzen E-Scootern in eine unbekannte Richtung.

Der Bielefelder beschrieb die Männer als 18 bis 25 Jahre alt, mit normalen Staturen und mit einem südländischen Erscheinungsbild. Sie trugen schwarze Mund- und Nasenbedeckungen und sprachen deutsch mit Akzent.

Der Täter mit der Machete soll schwarze Haare haben. Sein Komplize trug schwarze Kleidung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Raub oder zu den beschriebenen Männern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell