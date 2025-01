Polizei Bielefeld

POL-BI: Kollision beim Ausparken - Hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 24.01.2025, kollidierte eine Caddy-Fahrerin rückwärts mit einem fahrenden Mercedes an der Prießallee. Es entstand ein Sachschaden von rund 19000 Euro.

Eine 27-jährige Frau aus Oerlinghausen hatte ihren VW Caddy an der Prießallee, im Bereich zwischen der Straße Am Tempel und der Else-Lohmann-Straße, abgestellt. Als sie gegen 13:40 Uhr rückwärts ausparkte und dabei auf die Prießallee fuhr, übersah sie einen nahenden Mercedes C200. Der 27-jährige Mercedes-Fahrer, der in Richtung Oldentruper Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die Autos kollidierten.

Die 27-Jährige, ihr Beifahrer und der 27-jährige Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Caddy entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes wurde auf rund 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell