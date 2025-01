Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrad vom Gehweg gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein Bielefelder gab den Diebstahl seines Motorrads zur Anzeige, das ihm vermutlich am Sonntagabend, 26.01.2025, an der Johanneswerkstraße gestohlen worden war.

Nach seinen Angaben, stand das weiße Leichtkraftrad der Marke Honda, Typ MSX125 JC61 mehrere Tage auf einem Gehweg nahe der Küglerstraße. Am Samstagabend, 21:50 Uhr, stand es noch mit einer Zweiradplane abgedeckt an seinem Abstellort. Am Sonntagabend hörte der Bielefelder Motorgeräusche, die er zunächst nicht zuordnen konnte, und stellte kurz darauf, um 21:00 Uhr, fest, dass das Motorrad entwendet worden war.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

