Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in ein Modegeschäft der Altstadt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag, 25.01.2025, gewaltsam Zutritt zu einem Laden an der Niedernstraße und stahlen Bargeld, ein Mobiltelefon sowie Damenoberbekleidung.

Zwischen 18:05 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag, brachen die Täter die Eingangstür des Geschäfts in der Fußgängerzone, gegenüber der Altstädter Kirchstraße, auf. Im Gebäudeinneren öffneten sie mehrere Schubladen gewaltsam. Sie nahmen Bargeld, ein Samsung Mobiltelefon sowie neun Damenpullover an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell