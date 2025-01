POL-BI: Fahranfängerin von Gartenhütte ausgebremst

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag, 25.01.2025, gewaltsam Zutritt zu einem Laden an der Niedernstraße und stahlen Bargeld, ein Mobiltelefon sowie Damenoberbekleidung. Zwischen 18:05 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag, brachen die Täter die Eingangstür des Geschäfts in der Fußgängerzone, gegenüber der Altstädter Kirchstraße, auf. Im ...

