Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl in Drogerie

Am Montag ertappte ein Ladendetektiv eine 55-Jährige in Ulm.

Ulm (ots)

Um 12.45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv die 55-Jährige in einer Drogerie in der Hirschstraße. Die versteckte diverse Kosmetika in ihre Hosentasche. Dann verließ sie den Laden ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv hielt die Frau nach der Kasse fest und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut, die Kosmetika, in ihrer Hosentasche. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 100 Euro an. Diese musste sie an Ort und Stelle bezahlen. Anschließend setzte die Streife die 55-Jährige wieder auf freien Fuß.

