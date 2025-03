PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücksichtloser Jogger unterwegs +++ Mehrere Gewerbeobjekte angegangen +++ Beschädigter Pkw nach Unfallflucht gesucht

Hofheim (ots)

1. Rücksichtloser Jogger unterwegs,

Kelkheim, Hornauer Straße / Theresenstraße, Dienstag, 18.03.2025, 10:20 Uhr

(Sz)Am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr verhielt sich ein Jogger im Kelkheimer Ortsteil Hornau rücksichtlos gegenüber Schulkindern. Wie von einer Streife der Kelkheimer Polizei ermittelt wurde, sei der Jogger auf dem Gehweg der Hornauer Straße an zwei Schulklassen vorbeigelaufen und habe dabei eine 8-jährige Schülerin und einen 9-jährigen Schüler mit dem Ellenbogen getroffen und dabei leicht verletzt. Einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es nicht. Die Identität des Joggers konnte ermittelt werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

2. Mehrere Gewerbeobjekte angegangen,

Kelkheim, Höchster Straße, Frankenallee, Am Marktplatz, Sonntag, 16.03.2025, 23:30 Uhr bis Dienstag, 18.03.2025, 12:45 Uhr

(Sz)Wie der Kelkheimer Polizei am Dienstag bekannt wurde, ereigneten sich in der Zeit von Sonntag, 23:30 Uhr bis Dienstag, 12:45 Uhr gleich mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte in der Kelkheimer Innenstadt. Eine Fensterscheibe der Büroräumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Höchster Straße wurde eingeschlagen. Die Täter gelangten so in das Objekt und durchsuchten danach die Büroräume. Zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Pizzeria kam es in der Frankenallee. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, durch welche die Täter in das Geschäft gelangten. Ein Imbiss, ebenfalls in der Frankenallee, stand ebenfalls im Fokus der Täter. Diese gelangten auf noch nicht geklärte Weise in die Verkaufsräume. In allen drei Fällen ist es derzeit unklar, ob etwas entwendet wurde. Erfolgreich waren die Täter schließlich bei einem Restaurant Am Marktplatz in Kelkheim. Ein Toilettenfenster auf der Gebäuderückseite hielt dem Angriff nicht stand und so gelangten die Täter in die Verkaufsräume. Es wurde Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 4.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Beschädigter Pkw nach Unfallflucht gesucht, Hofheim, Wilhelmstraße, Montag, 17.03.2025, 10:00 Uhr

(Sz)Am Montag ereignete sich gegen 10:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Hofheim ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Mitsubishi Space Star wartete zunächst an der Unfallstelle und begab sich dann zur Unfallaufnahme zur Polizeistation. Als eine Polizeistreife dann später an der Unfallörtlichkeit eintraf, konnte sie das beschädigte Fahrzeuge nicht mehr feststellen. Zeuginnen und Zeugen welche das Unfallgeschehen beobachtet haben oder selbst Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter 06192/2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

