PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Nicht zu gelassenes Fahrzeug unter Betäubungsmitteln geführt +++ Frau in Bus gestürzt und verletzt +++ Unfallflucht mit Sachschaden

Hofheim

1. Einbruch in Restaurant,

Kelkheim, Frankenallee, Freitag, 14.03.2025, 23:30 Uhr bis Samstag, 15.03.2025, 10:00 Uhr

(mf) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in Kelkheim in der Frankenallee in ein Restaurant eingebrochen. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe des Restaurants ein. Hierdurch erlangten sie Zutritt zum Gastraum und den Nebenräumlichkeiten. Alle Räume wurden durchsucht. Die Täter entwendeten dabei Bargeld, ein Tablet und Wein. Mit dem Stehlgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Friseurgeschäft,

Kelkheim, Frankenallee, Samstag, 15.03.2025, 02:49 Uhr

(mf) Ein bislang unbekannter Täter brach Samstag gegen 02:45 Uhr in ein Friseurgeschäft in Kelkheim in der Frankenallee ein. Er schob einen Rollladen des Geschäftes nach oben und hebelte anschließend ein Fenster auf. Hierdurch gelangt der Täter in die Räumlichkeiten und durchsucht diese. Hierbei entwendet er Haarschneidemaschinen und Bargeld. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Der Täter konnte bei der Tat beobachtet werden. Er wurde wie folgt beschrieben: Der Täter ist männlich, ca. 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und eine auffällig große Nase. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Wollmütze, eine graue Hose und schwarze Sneaker.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Kelkheim, Ehlhaltener Straße, Samstag, 15.03.2025, 19:15 Uhr bis Samstag, 15.03.2025, 22:00 Uhr

(mf) In Kelkheim brachen am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ehlhaltener Straße ein. Die Täter betraten das frei zugängliche Grundstück und gelangten über das rechtsseitig am Haus befindliche Badezimmerfenster, in das Haus, indem sie dieses aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Augenscheinlich entwendeten die Täter nichts und flüchteten aus der Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

4. Nicht zu gelassenes Fahrzeug unter Betäubungsmitteln geführt, Flörsheim, Industriestraße, Samstag, 15.03.2025, 19:20 Uhr

(mf) Am Samstag gegen 19:20 Uhr führte ein 24-jähriger Flörsheimer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Der PKW-Fahrer wurde durch eine Streife der Polizeistation Hofheim im Straßenverkehr angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Weiterhin konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für den PKW vorweisen und hatte gefälschte Kennzeichen an dem PKW angebracht. Er wurde nach der Kontrolle zur Dienststelle zwecks Durchführung einer Blutentnahme verbracht. Dort wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Frau in Bus gestürzt und verletzt,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 15.03.2025, 11:28 Uhr

(mf) Eine Frau stürzte am Samstag, 15.03.2025, gegen 11:30 Uhr in einem Linienbus am Main-Taunus-Zentrum und verletzte sich im Gesicht. Ein 45-jähriger Busfahrer befuhr mit seinem Linienbus die Straße am Main-Taunus-Zentrum entlang. Dort musste er abrupt stark abbremsen. Aufgrund dessen stürzte im Bus eine 45-jährige Frau und stieß mit ihrem Gesicht gegen eine Haltestange. Die Frau wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

6. Unfallflucht mit Sachschaden

Kriftel, Bahnhofstraße

Eine 32-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren PKW (grauer Opel Zafira) in der Bahnhofstraße in Kriftel abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren ihr Fahrzeug und beschädigte dieses an der Fahrerseite. Anschließend verließ der Verkehrsteilnehmer die Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden am Opel in Höhe von ca. 3500 EUR.

gefertigt: Faulborn, PHK

KVD Polizeidirektion Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen