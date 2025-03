PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeibeamte angegriffen, bedroht und beleidigt +++ Vandalen beschädigen Lagerhalle +++ Hausfassade beschmiert

Hofheim (ots)

1. Polizeibeamte angegriffen, bedroht und beleidigt, Flörsheim, Hofheimer Straße, Mittwoch, 12.03.2025, 06.40 Uhr

(bä)Am Mittwochmorgen hat ein 45-jähriger Mann im Flörsheimer Stadtteil Weilbach mehrere Polizeibeamte bedroht, beleidigt und eine Beamtin tätlich angegriffen. Vorausgehend wurde die Polizei gerufen, da der 45-jährige die Mitarbeiter einer Tankstelle in der Hofheimer Straße bedroht und beleidigt hatte. Die Polizei traf den Tatverdächtigen noch vor Ort an und kontrollierte ihn. Nachdem die Strafanzeige aufgenommen wurde, sollte er des Tankstellengeländes verwiesen werden. Da er sich weigerte, die Tankstelle zu verlassen und die eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls bedrohte sowie beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen werden und zur Polizeidienststelle gebracht. Hierbei griff er die Beamtin an. Sie wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamtin, verantworten.

2. Vandalen beschädigen Lagerhalle,

Hattersheim, Schulstraße, Mittwoch, 12.03.2025, 17 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Vandalen in einer Lagerhalle in Hattersheim gewütet.

Gegen 17 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in einem Lagerhaus in der Schulstraße gemeldet. Die Feuerwehr stellte schnell fest, dass es sich nicht um einen Brand handelte. Unbekannte hatten zuvor mehrere Fenster beschädigt und im Inneren anschließend diverse Feuerlöscher entleert, was zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzt sich bitte mit der Hofheimer Polizeiunter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

3. Hausfassade beschmiert,

Kelkheim, Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Dienstag, 11.03.2025, 18 Uhr bis Mittwoch, 12.03.2025, 6 Uhr

(ro)In Kelkheim-Ruppertshain haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch die Hausfassade einer Praxis beschmiert. Die Täter begaben sich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zum Eingangsbereich einer Praxis in der Robert-Koch-Straße und haben die Wand mit Farbe beschmiert. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

