POL-MTK: Acht auf einen Streich +++ Jugendlicher ausgeraubt +++ Aggressiver Falschparker +++ Heimlich fotografiert +++ Einbrüche +++ Autoaufbrecher erbeutet Portemonnaie

Hofheim (ots)

1. Acht auf einen Streich,

Eschborn, Landesstraße 3005/3006, Freitag, 07.03.2025, 20 Uhr

(ro)Am Freitag lieferte sich ein BMW-Fahrer in Eschborn eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 20 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Eschborn einen BMW 316i kontrollieren. Dieser war den Beamten aufgefallen, weil die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der 17-jährige Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen, gab Gas und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Dabei missachtete er eine rote Ampel an der Kreuzung Landesstraße 3005/Ginnheimer Straße. Weiter geriet der BMW aufgrund der hohen Geschwindigkeit beim Versuch, die Landesstraße 3005 an der nächsten Abfahrt zu verlassen auf den Grünstreifen. Der Fahrer konnte seinen PKW jedoch noch abfangen und fuhr wieder auf die L 3005 in Richtung Frankfurt auf. In Frankfurt-Rödelheim wollte der Fahrer von der Lorscher Straße in die Guerickestraße abbiegen, touchierte jedoch mit den beiden rechten Reifen die Bordsteinkante, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, sprang dieser aus dem BMW und schlug einem der beiden Polizeibeamten ins Gesicht. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um den Jugendlichen schließlich festzunehmen. Nachdem er die Streife zur Dienststelle begleitet hatte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigte übergeben.

Gegen ihn wird nun achtfach wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz sowie Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

2. Jugendlicher ausgeraubt,

Hofheim, Marxheim, Schweriner Straße, Freitag, 07.03.2025, 21 Uhr

(ro)Am Freitagabend soll ein Jugendlicher im Hofheimer Stadtteil Marxheim einen 14-Jährigen ausgeraubt und diesen dabei mit Reizgas attackiert haben. Den Angaben des 14 Jahre alten Jungen zufolge, sei er um 21 Uhr die Schweriner Straße entlanggelaufen und dort unvermittelt von einem anderen Jugendlichen angegriffen und mit Reizgas besprüht worden. Anschließend habe der Räuber ihm Jacke und Schuhe im Wert von 500 Euro entrissen. Der 14-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Der flüchtige Jugendliche konnte trotz Fahndung nicht mehr gestellt werden. Er soll etwa 1,75 m groß gewesen und 16 bis 18 Jahre alt sein. Er hatte braune Augen sowie einen Ziegenbart und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Aggressiver Falschparker,

Schwalbach, Europaring, Freitag, 07.03.2025, 15 Uhr

(ro)Ein Falschparker hat am Freitagnachmittag einen Mitarbeiter eines Seniorenstifts in Schwalbach körperlich angegriffen. Der Mann hatte sein Fahrzeug im Bereich der Feuerwehrzufahrt eines Altenwohnstiftes im Europaring abgestellt. Als gegen 15 Uhr ein Rettungswagen das Gelände über diese Zufahrt verlassen wollte, wurde der verantwortliche Fahrer von zwei Mitarbeitern gebeten, sein Fahrzeug wegzufahren. Hierauf reagierte er aggressiv und beleidigte beide. Zudem stieß er einen der Mitarbeiter gegen die Brust und bespuckte ihn, bevor er in seinem weißen Ford davonfuhr. Der glatzköpfige Mann soll 1,70 Meter groß gewesen sein und graue Arbeitsbekleidung getragen haben. Hinweise auf das Kennzeichen des Fords liegen der Polizei vor. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. Heimlich fotografiert,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 09.03.2025, 11.15 Uhr

(ro)Die Polizei konnte am Sonntag einen Mann festnehmen, der eine Frau heimlich im Außenbereich der Sauna einer Therme in Hofheim fotografiert hatte. Ein 26-Jähriger hatte sich gegen 11.15 Uhr am Zaun des Außengeländes in der Niederhofheimer Straße nahe der Bundesstraße 519 aufgehalten und über den Sichtschutz hinweg eine Frau fotografiert, bevor er das Weite suchte. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte den Mann kurz darauf fest. Sein Handy wurde sichergestellt. Im Anschluss wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

5. Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht, Hofheim am Taunus, Pfarrgasse / Hofheim-Marxheim, Stormstraße, Freitag, 07.03.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 06:30 Uhr / Sonntag, 09.03.2025, 17:30 Uhr bis 22:40 Uhr

(dme)Im Verlauf des Wochenendes wurden im Bereich von Hofheim zwei Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Freitag, 07.03.2025, 14:00 Uhr und Samstag, 08.03.2025, 06:30 Uhr kam es in Hofheim in der Pfarrgasse zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich hier Zutritt zum Grundstück und versuchten auf der rückwärtigen Seite nach dem Klettern auf einen Vorsprung ein Fenster aufzuhebeln. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Die Täter gelangten nicht in das Innere des Hauses. Vergangenen Sonntag wurde zwischen 17:30 Uhr und 22:40 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Hofheimer Stadtteil Marxheim in der Stormstraße eingebrochen. Die Täter hebelten dort eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurde man fündig und entwendete einen Tresor mit verschiedenen Wertgegenständen. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

6. Versuchter Einbruch in Autohaus,

Flörsheim am Main, Weilbach, Hofheimer Straße, Freitag, 07.03.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 07:40 Uhr

(dme)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autohauses in der Hofheimer Straße in Flörsheim-Weilbach. Nachdem man zunächst an einem heruntergelassenen Rollladen an einem Fenster scheiterte, gelang es den Tätern ein anderes Fenster aufzuhebeln, welches hierdurch vollständig aus dem Rahmen gebrochen wurde. Anschließend wurden die Büroräumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei aber nichts entwendet. Es entstand allerdings ein nicht unerheblicher Sachschaden an den Fenstern und sonstigem Inventar im unteren fünfstelligen Bereich. Auch hier erbittet die Kriminalpolizei Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

7. Autoaufbrecher erbeutet Portemonnaie, Hofheim, Hattersheimer Straße, Samstag, 08.03.2025, 12.30 Uhr

(ro)Ein Autoaufbrecher hat am Samstag ein Portemonnaie aus einem Fahrzeug in Hofheim entwendet. Der Besitzer hatte seinen weißen Skoda Karoq in der Hattersheimer Straße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Gegen 12.30 Uhr machte sich ein Unbekannter an dem Auto zu schaffen und schlug eine Fahrzeugscheibe ein. Er griff nach einer im Inneren befindlichen Geldbörse und flüchtete samt Beute in Richtung Innenstadt. Der Täter wird als etwa 15 bis 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug eine weiße Kappe und eine grüne Jacke und soll auf einem Tretroller unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

