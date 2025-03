PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Wohnungseinbruch in Liederbach +++ Versuchter Einbruch in Hofheimer Geschäft +++ Trunkenheitsfahrt in Schwalbach

Hofheim (ots)

1. Versuchter Tageswohnungseinbruch in Liederbach

Freitag, 07.03.2025, 13:00 - 16:30 Uhr

65835 Liederbach am Taunus, Drosselweg

Am Freitag kam es im genannten Tatzeitraum im Drosselweg in Liederbach zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst in ungeklärter Weise Zutritt zum Objekt. Hier hebelten diese vergeblich an der Wohnungstür der Geschädigten und verließen das Mehrfamilienhaus anschließend unverrichteter Dinge wieder. Es entstand leichter Sachschaden an der Wohnungstür. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit keine vor. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, so wenden Sie sich für sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0.

2. Versuchter Einbruch in Gewerbe in Hofheim

Donnerstag, 06.03.2025, 17:00 Uhr - Freitag, 07.03.2025, 14:20 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße

Im genannten Tatzeitraum versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft der Lorsbacher Straße zu verschaffen. Mittels unbekannten Hebelwerkzeugs beschädigten diese die Eingangstür des Geschäfts, brachen jedoch vor Vollendung ab und gelangten somit nicht ins Objekt. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür im mittleren dreistelligen Bereich. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0.

3. Trunkenheitsfahrt in Schwalbach

Freitag, 07.03.2025, 22:21 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Finkenweg

Am Freitagabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Zeugen ein, die einen Verkehrsteilnehmer meldeten, welcher durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der entsprechende Pkw festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 60-jährige Fahrzeugführerin aus Schwalbach stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und Sicherstellung des Führerscheins wurde die Beschuldigte nach Hause entlassen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell