POL-MTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem 16-Jährigen aus Kriftel

Hofheim (ots) - Cannabis-Geruch führt Polizei zu einer Plantage - Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft, Hofheim-Lorsbach, Mittwoch, 05.03.2025, 21.10 Uhr Am Mittwochabend wurden in Hofheim-Lorsbach vier Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich Cannabis in nicht geringer Menge angebaut, ...

mehr