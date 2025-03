PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrugsversuch scheitert +++ Toyota gestohlen +++ Zeitungsstapel in Brand gesetzt +++ Schmierereien +++ verletzte Fahrradfahrerin +++ Polizisten nach Kontrolle auf der A66 leicht verletzt

Hofheim (ots)

1. Betrugsversuch mit Gutscheinen scheitert, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 05.03.2025, 16.35 Uhr bis 17.40 Uhr

(ro)In Sulzbach ist eine Gruppe junger Männer beim Versuch, Gutscheine bei Einkäufen einzulösen, gescheitert.

Die fünf Tatverdächtigen legten gegen 16.35 Uhr beim Bezahlvorgang Kundenkarten in einem Modekaufhaus im Main-Taunus-Zentrum vor, auf denen Warengutscheine im Wert von insgesamt 4.000 Euro hinterlegt waren. Dies kam den Mitarbeitern verdächtig vor, daher wurden die Karten gesperrt. Im Anschluss flüchteten die Männer aus dem Gebäude, wobei ein 20-jähriger Duisburger von zwei Mitarbeitern des Modehauses aufgehalten und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen festgehalten werden konnte. Im Gerangel schlug der Mann einem der Mitarbeiter ins Gesicht, hierdurch erlitt der Angestellte leichte Verletzungen. Sein Kollege verletzte sich leicht beim Zuhalten einer Tür, um so den 20-Jährigen an der Flucht zu hindern. Der Duisburger wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Mann wieder seines Weges gehen.

Seine Komplizen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie werden als jugendlich aussehend, etwa 1,80 Meter groß und mit afrikanischem Erscheinungsbild beschrieben.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise zu den flüchtigen Personen unter der Rufnummer (06192) 9695-0 entgegen.

2. Toyota gestohlen,

Eschborn, Lilienthalstraße, Dienstag, 04.03.2025, 20 Uhr bis Mittwoch, 05.03.2025, 7 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch haben Autodiebe in Eschborn zugeschlagen.

Die Täter machten sich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr an einem blauen Toyota Auris im Wert von etwa 15.000 Euro zu schaffen, der in der Lilienthalstraße abgestellt war. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-KD 154" angebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Zeitungsstapel in Brand gesetzt,

Flörsheim, Richard-Wagner-Straße, Donnerstag, 06.03.2025, 0.10 Uhr (ro)Kurz nach Mitternacht hat am Donnerstag in Flörsheim ein Zeitungsstapel gebrannt.

Um 0.09 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Richard-Wagner-Straße gerufen, da dort ein Brand gemeldet wurde. Seitens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Mehrere Stapel aus Zeitungen, die auf dem Bürgersteig lagerten, waren zuvor in Brand gesetzt worden. Hierbei wurde auch ein dort stehender Poller beschädigt. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem vorsätzlichen in Brandsetzen aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Schmierereien am S-Bahnhof,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Festgestellt Mittwoch, 05.03.2025

(ro)Mehrere Unbekannte haben in den vergangenen Tagen diverse Farbschmierereien im Bereich des Eschborner Südbahnhofs hinterlassen. Dies wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Mutmaßlich verschiedene Täter besprühten die Wände der Unterführung, die dort befindliche Statur sowie ein Wahlplakat unter anderem mit Hakenkreuzen und Davidsternen. Dabei richteten die Täter einen Schaden von fast 2.000 Euro an. Der Staatsschutz ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt,

Kelkheim, Dieselstraße, Mittwoch, 05.03.2025, 7.30 Uhr

(ro)Am Mittwoch kam es in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin; diese wurde hierbei verletzt.

Eine 32-jährige Frau befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Honda die Dieselstraße in Richtung Königsteiner Straße. Sie wollte nach rechts in die Königsteiner Straße in Richtung Liederbach abbiegen. Eine 50-jährige Radfahrerin überquerte in diesem Moment die Fahrbahn aus Richtung Liederbach in Richtung Kelkheim. Im Bereich der Fußgängerüberquerung, die auch für Radfahrer freigegeben ist, kam es zum Zusammenstoß des Honda und der 50-Jährigen. Hierbei wurde die Zweiradfahrerin verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Unklar ist bislang, für welchen der beiden Unfallbeteiligten die dortige Ampel grün anzeigte.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Meldungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden +++

Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle leicht verletzt,

Flörsheim am Main, Bundesautobahn 66, Autobahnparkplatz, Mittwoch, 05.03.2025, 20:30 Uhr

(cz)Am Mittwochabend versuchte ein LKW-Fahrer polizeilichen Maßnahmen bei einer Verkehrskontrolle zu entgehen und musste aus seinem Fahrzeug gezogen werden. Gegen 20:30 Uhr meldete sich ein Autofahrer über den Polizeinotruf und gab an, dass er soeben von einem Sattelzug abgedrängt worden sei. Der beschriebene LKW konnte von einer Streife der Autobahnpolizei auf der Bundesautobahn 66 ausfindig gemacht und auf einem Rastplatz kontrolliert werden. Der 40-jährige Fahrer reagierte jedoch nicht weiter auf die Ansprache der eingesetzten Beamten und weigerte sich den Anweisungen Folge zu leisten. Nach dem Eintreffen weiterer Beamter musste der Mann schlussendlich aus dem Führerhaus seines LKW herausgezogen und zu Boden gebracht werden, wobei er sich am Lenkrad seines Fahrzeuges festklammerte. Sowohl der 40-Jährige, als auch zwei der eingesetzten Polizeibeamten wurden leicht verletzt und nach einer Untersuchung vom Rettungsdienst vor Ort entlassen. Den LKW-Fahrer erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell