PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auto in Brand gesteckt +++ Ladendieb in Drogerie +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Einbruchsserie in Imbisswägen und Verkaufsstände

Hofheim (ots)

Auto in Brand gesteckt +++ Ladendieb in Drogerie +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Einbruchsserie in Imbisswägen und Verkaufsstände

1. Auto in Brand gesteckt,

Schwalbach, Westring, Montag, 03.03.2025, 23.40 Uhr

(da)Unbekannte haben am späten Montagabend in Schwalbach ein Auto in Brand gesetzt. Der betroffene Toyota RAV4 war den Abend über im Westring geparkt. Gegen 23.40 Uhr bemerkten Anwohner, dass das Fahrzeug in Flammen stand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf ein weiteres in der Nähe stehendes Fahrzeug übergegriffen, das dadurch leicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen nach möglichen Tatverdächtigen dauern an. Ob die Tat im Zusammenhang mit einem ähnlichen Brand am Wochenende in Schwalbach steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Ladendieb in Drogerie,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Montag, 03.03.2025, 16.15 Uhr

(da)Ein Ladendieb hat am Montag in Eschborn Beute gemacht. Gegen 16 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann den Drogeriemarkt in der Elly-Beinhorn-Straße. Dort hatte er es auf diverse Kosmetikartikel abgesehen, die er nach und nach in seine Jackentasche steckte. Insgesamt erbeutete er Waren im Wert von mehreren hundert Euro, mit denen er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Die Polizei fahndet nun nach dem Ladendieb, der später als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren, Geheimratsecken und schlanker Statur beschrieben wurde. Bekleidet war er mit einer khakifarbenen Jacke, einem dunklen Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. In Wohnhaus eingebrochen,

Hofheim, Diedenbergen, Iltisweg, Montag, 03.03.2025, 10.00 bis 17.30 Uhr

(da)Einbrecher waren am Montag im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen zugange. Zwischen 10 und 17.30 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter auf das Grundstück im Iltisweg. Hier hebelten sie die Balkontür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Innenräume. Dabei entwendeten sie Bargeld, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbruchsserie in Imbisswägen und Verkaufsstände, Eschborn, Mergenthalerallee, Samstag, 01.03.2025 bis Montag, 03.03.2025

(cz)Das Wochenende nutzten Unbekannte aus, um im Eschborner Gewerbegebiet in mehrere Imbisswägen und Verkaufsstände einzusteigen und Bargeld zu erbeuten. Die Betreiber von bislang elf Imbiss- und Verkaufsständen mussten am Montag feststellen, dass sich über das Wochenende unbekannte Täter Zugang zu ihren Betrieben verschafft hatten. Es wurden entweder die Türen der Buden aufgehebelt oder leicht zu erreichende Scheiben eingeschlagen. Die Innenräume wurden anschließend durchsucht und es wurden vor allem Geldkassetten mit Bargeldbeständen entwendet. Insgesamt entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell