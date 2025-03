POL-MTK: Fastnachtsumzüge im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen verlaufen ohne besondere Zwischenfälle, Närrinnen und Narren feiern friedlich, Sonntag, 02.März 2025, Stand 18:00 Uhr

Hofheim (ots) - 1.Einbruch in Restaurant, 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Freitag, 28.02.2025 bis Samstag, 01.03.2025. (md) Wie der Polizei am gestrigen 01.03.2025 gemeldet wurde, kam es in der Nacht von Freitag, 28.02.2025 auf Samstag, den 01.03.2025 zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Frankfurter Straße in Hochheim am Main. Nach ersten ...

mehr