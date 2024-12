Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall aufgrund erheblicher Alkoholisierung auf der B 109 bei Karlsburg und wird dabei schwer verletzt

Karlsburg (ots)

Heute Mittag (19.12.2024) kam es gegen 11:25 Uhr auf der B 109 bei Karlsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw mit Anhänger, bei dem der Radfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Dabei befuhr ein 60-Jähriger mit seinem E-Bike die B109 aus Karlsburg kommend in Richtung Moekow. Der 59-jährige Fahrzeugführer des Lkw-Gespann befuhr die Strecke in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Ortslage Zarnekow erreichte das Lkw-Gespann den Radfahrer von hinten und ordnete sich zunächst dahinter ein, da der Radfahrer bereits eine unsichere Fahrweise aufwies. Innerhalb der Ortslage Zarnekow, unmittelbar vor der dortigen Bushaltestelle, scherte der Fahrradfahrer nach rechts in eine Einmündung ein. Der Lkw-Fahrer nahm an, dass ihm hierdurch Platz geschaffen wurde. Dennoch scherte dieser mit seinem Gespann bis weit auf die Gegenfahrspur aus, um den Radfahrer zu passieren. Beim Wiedereinscheren auf seine Fahrspur schaute der Lkw-Fahrer in seinen rechten Außenspiegel und sah, wie der Radfahrer mit seinem Anhänger kollidierte und anschließend zu Boden fiel. Hierbei zog dieser sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste ins Klinikum nach Greifswald verbracht werden. Ein freiwillig vor Ort bei dem 60-jährigen Radfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zeitweise halbseitig gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 60-Jährigen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

