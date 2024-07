Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Illegale Entsorgung von diversen Pflanzenabfällen im Entwässerungsgraben - Polizei sucht Zeugen

Kölln-Reisiek (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.07.2024) ist es am Köllner Moorweg zu einer illegalen Entsorgung einer größeren Menge an Pflanzenabfälle gekommen.

Unbekannte kippten in einem Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr u. a. eine größere Baumwurzel mit mehreren Baumstümpfen in einen Entwässerungsgraben am Feldrand. Auch sonstiger Pflanzenabfall wurde im Graben illegal entsorgt.

Der anzeigende Landwirt konnte die Tatzeit zwar recht genau eingrenzen, bisher gibt es allerdings keine Hinweise auf den Verursachenden oder die Herkunft des Abfalls.

Den Begehungsort erreicht man von der Köllner Chaussee aus südlich über den Waldweg und dann links über den Spurplattenweg Köllner Moorweg.

Der zuständige Umweltdienst vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein und bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Herkunft der Abfälle oder zum Entsorger machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04121-4092-0.

