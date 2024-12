Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 92-Jährige bei Verkehrsunfall in Anklam schwer verletzt

Anklam (ots)

Am heutigen Tag (18.12.2024) kam es in der Anklamer Innenstadt gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Dabei befuhr die 50-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel die Steinstraße aus Richtung Steintor kommend und bog am Markt nach rechts in Richtung Peenstraße ab. Hierbei übersah sie die 92-jährige Fußgängerin, welche mit ihrem Rollator vom Markt in Richtung Steintor die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. In weiterer Folge stürzte die Fußgängerin und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Anklam verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu keinen Verkehrseinschränkungen. Gegen die Fahrzeugführerin des Pkw Opel wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

