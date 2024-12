Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Serie an Sachbeschädigungen in Anklam durch Zeugenhinweise aufgedeckt

Anklam (ots)

In der Nacht vom 13.11.2024 auf den 14.11.2024 kam es in Anklam zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Wie bereits am 14.11.2024 berichtet (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5908926) beschädigten die Tatverdächtigen dabei u.a. zwei Leuchtreklamen verschiedener Einkaufsmärkte, die Scheibe eines Schaukastens der Freiwilligen Feuerwehr Anklam, die Außenspiegel zweier Pkw sowie die Hausnummernschilder an zwei Wohnobjekten. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 3.000 Euro.

In der Nacht vom 24.11.2024 auf den 25.11.2024 kam es dann zu einer weiteren Serie an Sachbeschädigungen in Anklam. Beschädigt wurden dabei zwei Hausnummernschilder in der Peenstraße sowie der Außenspiegel eines Pkw. Durch den Brand mehrerer Müllsäcke in der Silostraße wurde zudem die Fassade zum Anklamer Kino in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem stellte ein Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr in Anklam bei einer Alarmauslösung gegen 03:50 Uhr fest, dass fünf Leitpfosten in den Verstrebungen des Tores steckten und somit das Öffnen blockierten. Insgesamt entstand in dieser Nacht ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Dank Zeugenhinweisen konnte die Kriminalpolizei nun zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren als Tatverdächtige in 13 Fällen der Sachbeschädigung und zwei Fällen der Störung öffentlicher Betriebe bekannt machen. Beide sind deutsche Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell