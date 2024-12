Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Weihnachtsbaum im Schlepptau - Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Verfolgung durch Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Eine schlecht durchdachte Idee hatten wohl zwei junge Männer in Greifswald, als sie in der Nacht vom 05.12. auf den 06.12. vor zwei Polizeibeamten flüchteten, nachdem sie beim Diebstahl eines Weihnachtsbaums vom Weihnachtsmarkt in der Innenstadt beobachtet wurden - und das auch noch ausgerechnet am Nikolaustag wo es doch eigentlich ums Gabenbringen geht. Das Diebesgut ließen sie dabei zurück, gestellt werden konnten sie trotzdem.

Im Rahmen der Streifentätigkeit befuhren zwei Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Greifswald gegen 02:00 Uhr die Greifswalder Innenstadt. Dabei stellten sie eine Gruppe aus drei Personen an der nordwestlichen Ecke des Weihnachtsmarktes fest, welche sich bis dahin unauffällig verhielt und das Polizeifahrzeug beobachtete. Als die Funkstreifenwagenbesatzung erneut den Marktplatz passierte sahen sie wie zwei Personen der Gruppe offenbar einen Weihnachtsbaum entwendeten. Gemeinsam zogen die beiden jungen Männer den Baum in Richtung Johann-Sebastian-Bach Straße hinter sich her. Als die zwei Tatverdächtigen bemerkten, dass die Polizei auf sie aufmerksam geworden war, flüchteten sie in Richtung Friedrich-Löffler-Straße. Die Verfolgung durch die Polizeibeamten wurde umgehend fußläufig aufgenommen. Kurz zuvor wurde der Weihnachtsbaum durch die beiden Tatverdächtigen fallen gelassen.

An der Kreuzung der Friedrich-Löffler-Straße bogen beide in unterschiedliche Richtungen ab und teilten sich somit auf. Die zwei Beamten folgten diesen dementsprechend weiter. Der eine Beschuldigte flüchtete in Richtung Knopfstraße, wo er sich hinter einem Gebäudevorsprung versteckte und sich beide Hände vor das Gesicht haltend zur Straße stellte. Der Beamte sah ihn selbstverständlich trotzdem, sprach ihn daraufhin umgehend an und forderte ihn auf sich umzudrehen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem ersten Tatverdächtigen, um einen 22-jährigen Deutschen handelt.

Der zweite Beschuldigte flüchtete derweil über die Friedrich-Löffler-Straße und bog nochmals links in die Fischstraße. Hier versteckte sich auch der zweite Tatverdächtige hinter einer Gebäudeecke, richtete seinen Blick in Richtung des Gebäudes und hielt sich ebenfalls beide Hände vor das Gesicht. Auch in diesem Fall wurde das Versteck durch den Beamten durchschaut. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem zweiten Beschuldigten um einen 21-jährigen Deutschen handelt.

Anschließend wurden Beide zusammengeführt und als Beschuldigte belehrt. Einen Atemalkoholvortest lehnten die zwei jungen Männer ab. Der Weihnachtsbaum wurde an der Kreuzung Markt/ Johann-Sebastian-Bach Straße aufgefunden und konnte einem Sicherheitsmitarbeiter des Weihnachtsmarktes übergeben werden.

Die beiden Beschuldigten wurden im Anschluss mit einem Platzverweis für den Markt- und Fischmarktplatz aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen wurde gefertigt.

