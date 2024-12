Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Sachbeschädigungen durch kleine Metallkugeln an mehreren Pkw und einem Geschäft im Raum Anklam - Polizei sucht Zeugen

Anklam (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Raum Anklam zu mehreren Sachbeschädigungen. Insgesamt wurden sechs Anzeigen durch das Polizeihauptrevier Anklam aufgenommen. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. In zwei der sechs Fälle, in denen auf fahrende Autos eingewirkt wurde, wird zudem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr geprüft. An den Tatorten konnten Einschusslöcher sowie teilweise kleine Metallkugeln festgestellt werden. Es wird daher derzeit davon ausgegangen, dass die Projektile aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert worden sein könnten.

Am 23.11.2024 gegen 16:40 Uhr wurde ein grauer Pkw Audi, der die B 109 kurz vor der Peenebrücke in Richtung Anklam befuhr, zweimal von einem Geschoss getroffen. Der Geschädigte berichtete von zwei lauten Einschlägen. An der Fahrertür konnten zwei Beschädigungen direkt unterhalb der Scheibe festgestellt werden.

Ebenfalls am 23.11.2024 gegen 17:30 Uhr befuhr ein weiterer Geschädigter mit seinem weißen Pkw Skoda die B 110 zwischen Ziethen und Anklam in Richtung Anklam, als sein Fahrzeug entsprechend beschädigt wurde. Etwa einen Kilometer hinter der Redoute hörte der Geschädigte einen lauten Knall. An der hinteren Beifahrertür der Fahrerseite konnte ein Einschussloch festgestellt werden.

Am 30.11.2024 gegen 22:30 Uhr wurden die Heckscheibe und die hintere Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines schwarzen Pkw Honda, welcher auf einem Hinterhof/Innenhof in der Friedländer Straße in Anklam geparkt wurde, beschossen und beschädigt.

Im Tatzeitraum vom 30.11.2024, 16:30 Uhr bis zum 01.12.202, 12:30 Uhr wurden drei Glasscheiben einer Bäckerei am Markt in Anklam beschädigt. Es wurden mehrere Einschusslöcher festgestellt.

Im Tatzeitraum vom 01.12.2024, 12:00 Uhr bis 02.12.2024, 10:00 Uhr wurde ein in der Hospitalstraße in Anklam geparkter grauer Pkw Hyundai an der Frontscheibe und Motorhaube beschädigt. Es wurden ebenfalls Einschusslöcher festgestellt.

In den genannten Fällen wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.200 Euro. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeihauptreviers Anklam sind sensibilisiert und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben geschilderten Sachverhalten geben können, ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen oder Beobachtungen in den genannten Tatzeiträumen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 250-0, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Angaben zum Sachverhalt können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell