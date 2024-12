Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verbotene Reichskriegsflagge in Ferdinandshof entdeckt

Ferdinandshof (ots)

Ein Zeuge meldete heute Vormittag (04.12.2024) eine verbotene Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz am ehemaligen Speicher in Ferdinandshof, die am obersten Fenster des Speichers angebracht war. Nachdem die Polizei in Ueckermünde am heutigen Vormittag über den Vorfall informiert wurde, überprüften Beamte die Örtlichkeit. Die Fahne wurde wie beschrieben aufgefunden, abgehängt und sichergestellt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82 0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

