LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Suhl (ots) - Eine Autofahrerin wollte Montagmorgen von der Würzburger Straße in die Straße "An der Hasel" in Suhl abbiegen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme bog sie jedoch nicht ab, sondern fuhr geradeaus über eine Verkehrsinsel und gegen einen Ampelmast. Der Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

