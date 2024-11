LPI-SHL: Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Sankt Kilian (ots) - Montagmittag fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße "Am Sättel" in Sankt Kilian auf. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 34-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Schleusingen unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Personenschaden entstand nicht, aber ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro an den unfallbeteiligten Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

