LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Steinbach-Hallenberg (ots) - Unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Samstagabend, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 13:30 Uhr, den rechten Vorderreifen eines in der Bismarckstraße in Steinbach-Hallenberg geparkten schwarzen BMW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0284167/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

