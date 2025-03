PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pfefferspray in S-Bahn versprüht +++ Mitarbeiter bedroht +++ Handgreiflicher Ladendieb +++ Imbisswagen aufgebrochen +++ Geldbörse gestohlen +++ Geparktes Auto beschädigt - Verursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Pfefferspray in S-Bahn versprüht,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Samstag, 01.03.2025, 19.25 Uhr

(ro)Jugendliche haben am Samstag beim Verlassen einer S-Bahn in Eschborn mit Pfefferspray gesprüht.

Gegen 19.25 Uhr ist eine Gruppe Jugendlicher an der Haltestelle Eschborn Süd aus einer S-Bahn ausgestiegen. Beim Verlassen der Bahn wurde aus der Gruppe heraus Pfefferspray in den Innenraum der Bahn versprüht. Hierdurch erlitt eine 65-jährige Frau Atemreizungen. Die Gruppe flüchtete in Richtung Unterortstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten vier Jungen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren antreffen. Während der Personenkontrolle fanden die Polizisten auch ein Reizstoffsprühgerät auf und stellten dieses sicher. Die Jugendlichen mussten die Streifen auf die Dienststelle begleiten. Diese durften sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

2. Mitarbeiter von Tankstelle bedroht,

Hofheim, Zeilsheimer Straße, Sonntag, 02.03.2025, 21.55 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Hofheim einen Tankstellenmitarbeiter bedroht.

Ein Angestellter hatte den Mann gebeten, die Tankstelle in der Zeilsheimer Straße zu verlassen, da er zuvor Kunden angepöbelt hatte. Daraufhin riss der Aggressor ein vor dem Gebäude stehendes Regal um. Hierbei wurde die Ware beschädigt. Nachdem ihm nun ein Hausverbot ausgesprochen wurde, bedrohte er den Mitarbeiter noch mit Worten, bevor er das Weite suchte. Der Randalierer wird als etwa 2 Meter groß und dicklich beschrieben. Er hatte kurze Haare und trug eine dunkle Daunenjacke sowie eine dunkelblaue Jeans.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Handgreiflicher Ladendieb,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, 01.03.2025, 12.05 Uhr

(ro)Ein Ladendieb wurde am Samstag gegenüber dem Mitarbeiter eines Möbelhaus handgreiflich und verletzte diesen. Ein 59-Jähriger wollte gegen 12.05 Uhr das Geschäft in der Elly-Beinhorn-Straße mit Waren im Wert von 100 Euro verlassen, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Möbelhauses hielt den Dieb auf. Bei seinem Fluchtversuch stieß der Mann den Mitarbeiter in die Rippen und verletzte ihn hierdurch leicht. Der Ladendieb konnte bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife festgehalten werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. Imbisswagen aufgebrochen,

Schwalbach, Westring, Samstag, 01.03.3035, 22 Uhr bis Sonntag, 02.03.2025, 14.20 Uhr

(ro)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag haben Unbekannte in Schwalbach einen Imbisswagen aufgebrochen. Die Täter machten sich zwischen 22 Uhr und 14.20 Uhr an dem im Westring abgestellten weißen Imbisswagen zu schaffen und hebelten die Tür auf. Aus dem Inneren ließen sie Münzgeld und Kopfhörer mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Geldbörse gestohlen,

Eschborn, Rathausplatz, Samstag, 01.03.2025, 18.25 Uhr

(ro)Eine Diebin hat am Samstagabend einer Frau in Eschborn die Geldbörse gestohlen.

Die 54-Jährige war gegen 18.25 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Rathausplatz einkaufen, als ihr im Kassenbereich das Portemonnaie herunterfiel. Ersten Ermittlungen zufolge nahm eine Unbekannte dieses an sich, nachdem sie zunächst einen Fuß auf den Geldbeutel gestellt hatte. Erst nachdem die Unbekannte samt Portemonnaie aus dem Supermarkt geflüchtet war, bemerkte die Frau den Diebstahl. Die Diebin wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hatte schwarze Haare, trug eine blaue Jacke und führte eine grau-braune Tasche mit sich.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

6. Geparktes Auto beschädigt - Verursacher flüchtet, Hofheim, Ländchesweg, Freitag, 28.02.2025, 14 Uhr bis Samstag, 01.03.2025, 10.15 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag und Samstag ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Besitzer eines schwarzen Ford Fiesta hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 14 Uhr in der Straße "Ländchesweg" abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw am Samstag um 10.15 Uhr musste er feststellen, dass sein Ford im rechten Frontbereich bis hin zur Beifahrertür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Die Fahrerin oder der Fahrer hatte sich entfernt, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen setzen sich bitte mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

