POL-MTK: Mann schlägt Jugendlichen +++ Kehrmaschine gestohlen +++ Einbruch in Vereinsheim +++ E-Scooter entwendet

1. Mann schlägt Jugendlichen,

Eschborn, Berliner Straße, Dienstag, 04.03.2025, 20.10 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Dienstagabend in Eschborn einen Jugendlichen geschlagen.

Der 17-Jährige war gegen 20.10 Uhr in der Berliner Straße unterwegs, als er an einem Treppenaufgang mit einem Unbekannten in Streit geriet. Im Verlauf soll dieser den Jugendlichen zunächst im Nacken gepackt und dann ins Gesicht geschlagen und getreten haben, wodurch dieser leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Die herbeigerufenen Streifen konnten den Aggressor nicht mehr ausfindig machen. Es soll sich um einen etwa 27 Jahre alten, circa 1,90 Meter großen, kräftigen Mann handeln. Er trug einen langen schwarzen Mantel, einen Dreitagebart sowie einen Boxerhaarschnitt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Kehrmaschine gestohlen,

Kelkheim, Ruppertshain, Landesstraße 3016, Freitag, 21.02.2025, 11 Uhr bis Freitag, 28.02.2025, 8 Uhr

(ro)Im Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain haben Diebe in den vergangenen Tagen eine Kehrmaschine gestohlen. Zwischen Freitag, 21.02.2025 und Freitag, 28.02.2025 näherten sich die Täter einem Abstellplatz an der Landesstraße 3016 zwischen Ruppertshain und Königstein. Hier machten sie sich an einer Anbaukehrmaschine der Marke "Tuchel" zu schaffen und entwendeten diese. Wie die Baumaschine abtransportiert wurde, ist bislang unklar.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Kelkheim (06195) 6749-0 in Verbindung.

3. Einbruch in Vereinsheim,

Eschborn, Hauptstraße, Festgestellt am Dienstag, 04.03.2025, 11 Uhr

(ro)In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte ein Vereinsheim in Eschborn aufgebrochen.

Die Täter näherten sich im Laufe der Nacht dem Vereinsheim in der Hauptstraße und öffneten gewaltsam die Terrassentür. So gelangten sie ins Innere. Weshalb die Einbrecher ohne Beute das Weite suchten, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlung.

Hinweise in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. E-Scooter entwendet,

Bad Soden, Kronberger Straße, Montag, 03.03.2025, 17 Uhr bis Dienstag, 04.03.2025, 22 Uhr

(ro)Am Montag haben Unbekannte zwei E-Scooter aus dem Umfeld eines Krankenhauses in der Kronberger Straße in Bad Soden entwendet.

Ein Besitzer hatte seinen E-Scooter der Marke "Xiaomi" am Montag gegen 17 Uhr verschlossen am dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, war das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von etwa 400 Euro verschwunden. Zuletzt war das Kennzeichen "267 MDV" an dem Gefährt angebracht.

Ein weiterer E-Scooter wurde zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 22 Uhr aus der Tiefgarage des Krankenhauses entwendet. Hier handelt es sich ebenfalls um ein Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Xiaomi" im Wert von 450 Euro. An diesem war zuletzt das Kennzeichen "180 MFG" angebracht.

Inwiefern die Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

