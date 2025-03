PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Schockanruf +++ Einbrecher festgenommen +++ Toyota gestohlen +++ Einbrüche +++ Betrunkener verursacht Unfall

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Schockanruf,

Bad Soden, Donnerstag, 06.03.2024

(ro)Der Polizei gelang es mit Hilfe eines aufmerksamen Ehepaares am Donnerstag zwei Personen in Bad Soden festzunehmen, als diese gerade vermeintliche Wertgegenstände abholen wollten.

Zuvor hatten sich Kriminelle gegen 17 Uhr bei dem Ehemann telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaukelten ihm vor, dass die Ehefrau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur gegen Zahlung einer fünfstelligen Kaution freikommen würde. Der 89-Jährige ging zunächst auf das Gespräch ein und telefonierte mehrmals mit den Betrügern. Zwischenzeitlich kam die Ehefrau, die den Betrug sofort durchschaute, nach Hause und verständigte geistesgegenwärtig die richtige Polizei. Als schließlich ein angeblicher Zivilbeamter die Vermögenswerte in Bad Soden entgegennehmen wollte, schlug die Polizei zu und nahm einen 16-Jährigen aus Frankfurt fest. Dieser wehrte sich bei seiner Festnahme und verletzte einen Polizeibeamten.

Der Betrüger war zuvor mit einer Komplizin in einem Fahrzeug nach Bad Soden gekommen. Auch die Fahrerin des Transportfahrzeugs wurde festgenommen. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um die 35-jährige Mutter des 16-Jährigen. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden beide nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Das Ehepaar handelte vorbildlich und der Täter konnte festgenommen werden. Die Betrugsanrufe werden sich jedoch auch in Zukunft leider fortsetzen. Anrufer bewegen mittels geschickter Gesprächsführung ihre Opfer dazu, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an festgelegten Orten zu deponieren, oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf und informieren Sie Ihre zuständige Polizei. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Einbrecher festgenommen,

Hattersheim, Glockenwiesenweg, Freitag, 07.03.2025, 4.15 Uhr

(ro)Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in Hattersheim festgenommen.

Der 38 Jahre alte Mann aus Frankfurt fiel Polizeibeamten im Glockenwiesenweg auf, da er sich beim Vorbeifahren des Streifenwagens hinter einem Fahrzeug versteckte. Der Kontrolle konnte sich der Mann nicht entziehen. Im Rahmen seiner Festnahme stellten die Beamten insgesamt drei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge fest, die mit offensichtlich Diebesgut und Einbruchswerkzeug des Tatverdächtigen beladen waren. Der 38-jährige Bulgare musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei in Hofheim, insbesondere die Zuordnung des Diebesgutes sowie möglicher Tatorte, dauern weiter an.

3. Toyota gestohlen,

Eschborn, Zeppelinstraße, Montag, 03.03.2025, 11.30 Uhr bis Donnerstag, 06.03.2025, 17.30 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Donnerstag haben Autodiebe in Eschborn zugeschlagen.

Die Täter machten sich zwischen Montag, 11.30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr an einem blauen Toyota Auris im Wert von etwa 15.000 Euro zu schaffen, der in der Zeppelinstraße abgestellt war. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-AT 113" angebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Inwiefern dieser Fall mit dem Diebstahl eines weiteren Toyota (wir berichteten gestern) zusammenhängt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck, Kriftel, Berliner Platz, Donnerstag, 06.03.2025, 14 Uhr bis 16.15 Uhr

(ro)Einbrecher hatten am Donnerstagnachmittag eine Wohnung in Kriftel im Visier.

Die Kriminellen gelangten auf bislang nicht bekannter Weise zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Berliner Platz und machten sich an der Tür einer Wohnung im dritten Stock zu schaffen. Nachdem sie diese aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck im Gepäck konnten die Täter unbemerkt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hochheim, Böhmerstraße, Freitag, 28.02.2025, 14.30 Uhr bis Donnerstag, 06.03.2025, 14.30 Uhr

(ro)Unbekannte sind zwischen Freitag, 28.02.2025 und Donnerstag, 06.03.2025 in ein Wohnhaus in Hochheim eingestiegen.

Die Täter begaben sich in dem genannten Zeitraum in den rückwärtigen Bereich des Anwesens in der Böhmerstraße und versuchten zunächst durch ein Fenster im Bereich des Kellerabgangs einzudringen. Nachdem sie so nicht ins Innere gelangten, kletterten sie über eine Leiter auf das Vordach der Haustür und brachten die Scheibe eines Fensters gewaltsam zu Bruch. Über das Fenster stiegen sie ins Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Welche Wertgegenstände die Einbrecher mitgehen ließen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

6. Einbrecher unterwegs,

Hofheim, Kurhausstraße, Lorsbacher Straße, Mittwoch, 05.03.2025, 17.10 Uhr bis Donnerstag, 06.03.2025, 12 Uhr

(ro)In Hofheim waren in der Nacht auf Donnerstag Einbrecher unterwegs.

Zwischen 17.20 Uhr und 7.20 Uhr betraten die Täter das Gelände einer Kindertagesstätte in der Kurhausstraße. Hier hebelten sie die Eingangstür sowie weitere Türen im Inneren auf. Sie hatten es auf elektronische Geräte abgesehen und entwendeten zwei Tablets, einen Laptop und ein Mobiltelefon, bevor sie die Flucht ergriffen.

Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte in die angrenzende Kirchengemeinde einzudringen. Nachdem sie gewaltsam ins Innere gelangten, scheiterten sie beim Versuch eine Bürotür aufzuhebeln. Ob die Kriminellen deshalb von ihrem Vorhaben abließen und sich aus dem Staub machten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Unbekannte hatten sich unbemerkt zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstagmittag Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Lorsbacher Straße verschafft. Die Tür einer Wohnung hielt mehreren Hebelversuchen stand, sodass die Täter das Haus wieder unverrichteter Dinge verlassen mussten.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

7. Betrunkener verursacht Unfall,

Hofheim, Erlenweg, Donnerstag, 06.03.2025, 20.15 Uhr

(ro)Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstagabend einen Unfall in Hofheim.

Der 60-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 20.15 Uhr den Erlenweg aus Richtung Delkenheimer Straße in Richtung Eichstraße. Hierbei touchierte der Golffahrer einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite. Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug im Rahmen der Fahndung antreffen. Schnell wurde klar, warum der Mann vom Unfallort geflüchtet war: er roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Der 60-Jährige musste die Streife zur Wache begleiten, dort wurde ihm Blut von einem Arzt abgenommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell