Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer nach Unfall auf der Bahnhofstraße gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde ein 88-Jähriger aus Dorsten bei einem Unfall schwer verletzt.

Der Senior war mit seinem Krankenfahrstuhl in Fahrtrichtung Wulfener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen musste der Mann einem Auto ausweichen, das im Bereich eines dortigen Schuhgeschäftes ausparkte. Dadurch stürzte der Mann und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Laut Zeugenangaben könnte es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln.

Der Autofahrer selbst oder weitere Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell