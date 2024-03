Wesel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.03.2024, drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Dort brachen der oder die Täter die Vorhängeschlösser von Containern auf, in denen Neureifen gelagert waren. Der oder die Täter stapelten die Neuware vor dem Eingangstor und entfernten die Etiketten. Offensichtlich wurden die Täter bei der Tatausführung ...

