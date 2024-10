Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zweiter Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Nachdem in der Nacht vom 14. auf den 15. September 2024 ein Mann mit einer tödlichen Schussverletzung in einer Wohnung aufgefunden wurde, nahm die Polizei in der vergangenen Woche (03.10.) einen zweiten Tatverdächtigen fest. Dem 62-jährigen Gladbecker wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

"Die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt sind oft sehr aufwendig und es ist eine kleinteilige Arbeit, die die Mitarbeitenden in einer Mordkommission leisten. Aber nur dieser akribischen Ermittlungsarbeit ist es zu verdanken, dass in diesem Fall auch ein zweiter Tatverdächtiger erfolgreich festgenommen werden konnte. Ziel der Polizei ist es immer, Straftaten möglichst lückenlos aufzuklären", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt dauern weiter an.

