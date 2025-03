PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PKW-Brand +++ Versuchter Einbruch +++ Schaufenster beschädigt +++ Unfall mit betrunkenem Verursacher

Hofheim (ots)

PKW-Brand im Feld

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Feldweg nahe Spielpark Hochheim

Tatzeit: Sonntag, 09.03.2025, gegen 00:35 Uhr

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde im Feld ein Brand nahe des Spielparks Hochheim am Main wahrgenommen, weswegen die Feuerwehr und die Polizei zur Örtlichkeit hinzugezogen wurden. Nunmehr ließ sich feststellen, dass ein auf dem dortigen Feldweg, nahe einer Grillhütte, abgestellter Peugeot 407 brannte. Der Brand konnte gelöscht werden. Dennoch entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Aufgrund erster Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Regionale Kriminalinspektion Main-Taunus ermittelt daher in dem vorliegenden Fall und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Floristik-Geschäft

Tatort: 65830 Kriftel, Frankfurter Straße

Tatzeit: Samstag, 08.03.2025, gegen 23:00 Uhr

Über Notruf wurde mitgeteilt, dass ein schwarz bekleideter Mann mit zurückgekämmten Haaren und mutmaßlich südländischem Erscheinungsbild versuchte das Türschloss eines Blumengeschäfts zu manipulieren. Durch die dorthin entsandten Polizeibeamten ließ sich diese Person nicht mehr antreffen. Allerdings konnten zwei frische Hebelmarken festgestellt werden, weswegen man von einem versuchten Einbruch in das Geschäft ausgeht. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus und sucht Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

Schaufensterscheibe beschädigt

Tatort: 65779 Kelkheim, Bahnstraße

Tatzeit: Samstag, 08.03.2025, gegen 21:00 Uhr

Drei unbekannte Täter befanden sich an einem Burger-Restaurant in der Kelkheimer Innenstadt. Aus bisher unklaren Gründen schlug eine der Personen mit der Hand gegen das Fenster, woraufhin sich die Jugendlichen zunächst entfernten. Kurze Zeit später suchten diese die Anschrift erneut auf und warfen nun einen Stein gegen diese Schaufensterscheibe. Diese wird hierdurch bedingt beschädigt und erleidet einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Täter konnten unerkannt fliehen

Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, zirka 14 Jahre alt, dunkle Haare

- sprachen wohl eine Sprache aus dem Raum Pakistan

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06195 - 6749 - 0.

Betrunken einen PKW geführt und Unfall verursacht

Tatort: 65830 Kriftel, Schillerstraße

Tatzeit: Sonntag, 09.03.2025, gegen 02:40 Uhr

Ein neutraler Zeuge konnte einen 24-jährigen Fahrzeugführer eines grauen Ford Puma wahrnehmen, wie dieser von der Fahrbahn abkam und mit zwei geparkten PKW zusammenstieß. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von zirka 5.300 Euro. Anschließend wollte der Verantwortliche von der Unfallörtlichkeit flüchten. Allerdings konnte er von dem Zeugen bis zur Ankunft der Polizei festgehalten werden. Dabei ließ sich eine außerordentliche hohe Alkoholisierung erkennen, weswegen der Fahrzeugführer zwecks Sicherstellung des Führerscheins sowie einer Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim gebracht wurde. Hiernach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

