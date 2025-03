PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrüger +++ Anrufe von Falschen Polizeibeamten +++ Toyota entwendet +++ Balkontür aufgehebelt +++ Spiegelgläser gestohlen +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Auto in Brand gesetzt

Hofheim (ots)

1. Trickbetrüger erbeuten Bargeld,

Eschborn, Hauptstraße, Sonntag, 09.03.2025, 20.25 Uhr

(ro)Ein 19-Jähriger ist am Sonntagabend Trickbetrügern aufgesessen. Drei Unbekannte täuschten dem Heranwachsenden vor, in einer Notsituation zu sein und eine Rechnung eines Schnellrestaurants nicht begleichen zu können, da ihre Karte beim Bezahlen nicht funktioniert habe. Angeblich hätten sie dem jungen Mann bereits einen versehentlich viel zu hohen Betrag auf sein Konto überwiesen und forderten ihn sodann auf, Geld bei einer Bank in der Hauptstraße abzuheben und ihnen die Differenz in bar auszuhändigen. Der 19-Jährige fiel auf die Masche herein und händigte dem Trio einen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Bevor ihm der Betrug auffiel, hatten sich die drei mit ihrem Fahrzeug schon aus dem Staub gemacht. Der Fahrer soll etwa 1,80 Meter groß und von breiter, muskulöser Statur sein. Er hatte eine Glatze, auffällig breite Wangenknochen, einen Dreitagebart und sprach fließend Englisch. Bekleidet war er mit einer grauen Strickjacke und blauen Jeans. Sein Komplize war 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze kurze Haare, ein schlankes Gesicht, sprach gebrochen Englisch und trug einen schwarzen Pullover sowie eine silberne Armbanduhr. Der dritte wurde als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank beschrieben, sein Basecap habe er mit dem Schirm nach hinten getragen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen können, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten, Eschborn, Montag, 10.03.2025

(ro)In Eschborn kam es gestern vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

3. Toyota entwendet,

Eschborn, Berliner Straße, Sonntag, 09.03.2025, 13 Uhr bis Montag, 10.03.2025, 7.45 Uhr

(ro)In Eschborn hatten Autodiebe zwischen Sonntag und Montag einen Toyota im Visier.

Der Besitzer hatte seinen weißen Toyota Corolla am Sonntag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-LK 47" angebracht waren, jede Spur. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Balkontür aufgehebelt,

Hofheim, Langenhain, Sportplatzstraße, Festgestellt am Montag, 10.03.2025, 14.25 Uhr

(ro)In Hofheim-Langenhain suchten Einbrecher im Verlauf des Montags eine Wohnung heim. Die Bewohnerin kehrte gegen 14.25 Uhr zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sportplatzstraße zurück und konnte die Wohnungstür nicht öffnen, da sie von innen versperrt war. Unbekannte gelangten im Laufe des Tages über eine Grünfläche zum Balkon der Erdgeschosswohnung hebelten die Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und Bargeld, um anschließend samt Beute unbemerkt zu flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Spiegelgläser gestohlen,

Flörsheim, Wicker, Erich-Bauer-Straße, Donnerstag, 06.03.2025, 18.40 Uhr bis Freitag, 07.03.2025, 8.50 Uhr

(ro)In der Nacht zu Freitag gerieten in Flörsheim-Wicker die Spiegelgläser eines Audi ins Visier von Dieben. Unbekannte machten sich zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr und Freitag, 8.50 Uhr an einem in der Erich-Bauer-Straße abgestellten grauen Audi A5 zu schaffen und bauten die Spiegeleinsätze der beiden Außenspiegel aus. Mit diesem suchten die Täter dann das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.

6. Firmenfahrzeug aufgebrochen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Feldbergstraße, Montag, 10.03.2025, 14.55 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter ein Auto im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Mann machte sich gegen 14.55 Uhr an einem Firmenfahrzeug, welches in der Feldbergstraße in Höhe der Hausnummer 46a abgestellt war, zu schaffen und schlug eine Scheibe ein. Aus dem Inneren des weißen VW Transporters entwendete er eine schwarze Stofftasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon befanden. Eine aufmerksame Zeugin meldete die Tat der Polizei. Die herbeigerufenen Streifen konnten den Dieb nicht mehr ausfindig machen. Der Mann wird als circa 1,85 Meter groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover mit weißem Symbol auf der Brust, schwarze Schuhe, einen dunklen Schlauchschal sowie ein schwarzes Basecap. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

7. Auto in Brand gesetzt,

Schwalbach, Frankenstraße, Dienstag, 11.03.2025, 0.06 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Dienstag kurz nach Mitternacht in Schwalbach ein Auto in Brand gesetzt. Der betroffene Mercedes C180 war den Abend über in der Frankenstraße geparkt. Um 0.06 Uhr bemerkten Anwohner, dass das Fahrzeug in Flammen stand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits im Inneren des Fahrzeugs ausgebreitet. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Brandes sowie nach möglichen Tatverdächtigen dauern an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

