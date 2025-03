PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen +++ Einbrüche +++ Spiegelgläser gestohlen +++ Kind verletzt - Unfallgegner auf Rad flüchtet

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Dienstag, 11.03.2025, 19:40 Uhr

(dme)Nachdem sich mehrere Männer am Dienstagabend an einem Fahrrad in Hofheim am Taunus zu schaffen machten, konnte ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen 19:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich gerade vier junge Männer an einem, im Bereich des S-Bahnhofs in der Hattersheimer Straße angeschlossenen E-Bike der Marke "Giant" zu schaffen machen würden. Man versuche, das Schloss mit entsprechendem Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den zwischenzeitlich geflüchteten Tätern wurde ein tatverdächtiger 17-jähriger Jugendlicher aus Hofheim angetroffen und festgenommen. Erschwerend kam hinzu, dass dieser eine Schreckschusswaffe mit sich führte, welche sichergestellt wurde. Der 17-Jährige wurde im weiteren Verlauf auf eine Polizeistation verbracht und dort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Seine drei noch unbekannten Mittäter konnten nur sporadisch beschrieben werden. Alle seien etwa 17 bis 20 Jahre alt gewesen und hätten schwarze Steppjacken mit Kapuzen getragen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen des versuchten Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

2. Einbruchsversuch in Büro, Kelkheim, Höchster Straße, Dienstag, 11.03.2025, 04.20 Uhr bis 04.29 Uhr

(bä)Am frühen Dienstagmorgen versuchten mehrere unbekannte Täter in ein Büro in der Höchster Straße in Kelkheim einzubrechen. Gegen 04:20 Uhr versuchten drei bisher noch nicht bekannte Täter, die Tür des Büros aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch allerdings Stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Von den Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. Der erste Täter hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke, Jeans und weiße Sneaker. Der zweite Täter hatte ebenfalls schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer weißen Kapuze, einer dunklen Jacke, einer hellen Jeans und schwarzen Schuhen. Er trug weiterhin schwarze Handschuhe und eine weiße Maske über dem Mund. Der dritte Täter trug eine Kappe, dunkle, oberschenkellange Jacke sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Auch dieser Täter trug eine weiße Maske über dem Mund. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegengenommen.

3. In Frisörgeschäft eingebrochen, Kelkheim, Frankenallee, Samstag, 08.03.2025, 14.00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 09.50 Uhr

(bä)Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in der Frakenallee in Kelkheim ein. In der Zeit von Samstag 08.03.2025 auf Dienstag, 11.03.2025 warfen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und sind dann in den Frisörladen eingestiegen. Anschließend wurden alle Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Die Einbrecher flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen. Für Hinweise oder bei verdächtigen Beobachtungen melden sie sich bitte bei der Polizei Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

4. Einbruch in städtischen Bauhof, Eschborn, Graf-Zeppelin-Straße, Montag, 10.03.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 09.30 Uhr

(bä)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Einbrecher in den Bauhof der Stadt Eschborn in der Graf-Zeppelin-Straße eingebrochen. Im Zeitraum von Montag, 10.03.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 09.30 Uhr haben unbekannte Täter ein Fenster zur Lagerhalle des Bauhofs aufgebrochen und sind in die Lagerhalle eingestiegen. Bei der anschließenden Suche nach Diebesgut wurden die Täter wohl nicht fündig, so dass sie ohne Beute die Halle wieder verließen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug beschädigt und Spiegelglas gestohlen, Eschborn, Dörnweg, Montag, 10.03.2025, 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Am frühen Montagnachmittag, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr haben Unbekannte die Spiegelgläser der Außenspiegel eines im Dörnweg in Eschborn abgestellten Porsche gestohlen. Hierbei haben sie ebenfalls den Außenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Bei verdächtigen Beobachtungen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

6. Kind verletzt - Unfallgegner auf Rad flüchtet, Hattersheim am Main, Voltastraße, Dienstag, 11.03.2025, 13:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag kollidierte in Hattersheim ein unbekannter Radfahrer mit einem Kind, welches ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war. Während sich der Junge verletzte, flüchtete der Erwachsene vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg der Voltastraße von der Philipp-Reis-Straße kommend in Richtung Hessendamm. Auf Höhe einer Kurve kam dem 11-Jährigen ein Radfahrer entgegen und stieß gegen die Seite seines Mountainbikes. Der Junge kam zu Fall und brach sich dabei das Handgelenk. Der fremde Fahrer, welcher auf einem schwarzen Pedelec unterwegs war, fuhr einfach davon, ohne sich um den Jungen und die Folgen des Unfalls zu kümmern. Folgende Personenbeschreibung des Mannes liegt vor:

- Ca. 20-25 Jahre alt - 175-180 cm - Normale Statur - Dunkelbrauner Bart - Schwarz gekleidet (Kapuze auf)

Der Regionale Verkehrsdienst im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

