Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall, Zeugen werden gesucht

Frankenthal (ots)

Bereits am 25.04.2024, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es im City Center Parkhaus P3 in der Welschgasse in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Beim Parkvorgang beschädigte ein grauer Toyota das geparkte Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Zeuge konnte den Unfall beobachten und hinterließ einen Zettel.

Der unbekannte Zeuge wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell