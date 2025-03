PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Dachdecker erbeuten Bargeld +++ Versuchter Einbruch in Eiscafe +++ Trunkenheitsfahrt +++ Autos zerkratzt

Hofheim (ots)

1. Falsche Dachdecker erbeuten Bargeld, Hofheim, Wielandstraße, Freitag, 14.03.2025, 10:30 Uhr

(sb)Am Freitagmorgen gelang es zwei falschen Dachdeckern Geld zu erbeuten. Die beiden Betrüger klingelten bei der Geschädigten in der Wielandstraße in Hofheim und boten an, Leistungen am Dach des Hauses durchzuführen. Die Dame willigt ein und bezahlt den vereinbarten dreistelligen Betrag im Voraus. Hiernach flüchten die Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Geschädigte kann die beiden Männer als etwa 50 Jahre alt beschreiben. Einer der beiden solle stark übergewichtig und sehr groß gewesen sein. Beide hätten gutes Deutsch mit norddeutschem bzw. hessischem Dialekt gesprochen. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen, dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter (06196) 2073-0.

2. Versuchter Einbruch in Eiscafe, Liederbach, Im Kohlruß, Samstag, 15.03.2025, 02:42 Uhr

(sb)Den frühen Samstagmorgen nutzten drei Unbekannte um den Versuch zu unternehmen, in ein Eiscafe in Liederbach einzubrechen. Die drei Täter begaben sich zu der Lokalität in der Straße "Im Kohlruß" und versuchten die Eingangstür und ein Fenster mit einem womöglich roten Hebelwerkzeug aufzubrechen. Hierdurch wurden diese beschädigt. Die Alarmanlage wurde durch den Einbruchsversuch ausgelöst, weshalb die Täter flüchteten. Die Langfinger konnten durch Zeugen beobachtet und allesamt als dunkel gekleidet und mit Handschuhen ausgestattet beschrieben werden. Eine Person soll dabei eine lange, bis zu den Knien reichende, Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei Sulzbach bittet Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

3. Auto unter Alkoholeinfluss geführt, L3014 Schwalbach / Steinbach, Samstag,15.03.2025, 00:30 Uhr

(sb) Polizeibeamte stoppten am Samstagmorgen in Steinbach eine alkoholisierte Autofahrerin. Die 44 Jahre Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen 00:30 Uhr auf der L 3014 zur Kreuzung L 3266, wo sie einer Polizeistreife aufgrund von Schlangenlinien auffiel. Das Auto kam mehrmals beinahe von der Fahrbahn ab und wurde in der Folge durch die Polizei gestoppt und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle konnte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch vernommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Die Fahrerin wurde in der Folge zur Blutentnahme auf die Polizeistation Eschborn gebracht und durfte nach danach den Heimweg zu Fuß antreten.

4. Tablet aus Rucksack gestohlen, Eppstein, Am Stadtbahnhof, Donnerstag, 13.03.2025 13:00 Uhr-13:30 Uhr

(sb)Bereits am Donnerstag hat ein Dieb das iPad einer Eppsteiner Schülerin gestohlen. Als die 16-Jährige im Bereich des Bahnhofs auf einer Bank saß, griff ein Unbekannter in den Rucksack der Schülerin. Aus dem Rucksack nahm der Langfinger ein Tablet der Marke "Apple" und flüchtete unerkannt. Vom Täter fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0.

5. Autos zerkratzt, Hattersheim, Vogelweidestraße, Freitag, 14.03.2025, 09:30 Uhr - 12:15 Uhr

(sb)Am Freitagvormittag hat ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt. Hierbei lief der Vandale durch die Vogelweidestraße in Hattersheim und zerkratzte insgesamt sieben Autos. Die beschädigten Fahrzeuge standen allesamt am Straßenrand geparkt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Autos möglicherweise beim Vorbeigehen zerkratzt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf ihre Mithilfe angewiesen. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter (06192) 2079-0.

