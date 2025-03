PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen +++ Polizeieinsatz nach gemeldeter Waffe +++ Einbrüche +++ Ausritt über Modellflugplatz - Zeugen gesucht

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Bad Soden, Am Bahnhof, Donnerstag, 13.03.2025, 22.23 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Bad Soden festgenommen.

Zivile Polizeibeamte bemerkten um 22.23 Uhr am Bahnhof Bad Soden zwei Personen, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machten. Mit einem Trennschleifer durchtrennten sie das Faltschloss. Einen 17-Jährigen aus Bad Soden konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe festnehmen, den mitgeführten Trennschleifer sowie das durchtrennte Faltschloss stellten die Polizisten sicher. Sein Komplize konnte auf dem entwendeten Fahrrad flüchten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Flüchtige soll männlich und dunkel gekleidet gewesen sein. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift des Festgenommenen wurde ein bereits im Mai 2024 als gestohlen gemeldeter E-Scooter aufgefunden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Polizeistation Eschborn, auch hinsichtlich des flüchtigen Tatverdächtigen, dauern weiter an. Weiterhin ist bislang unklar, wer der Besitzer des entwendeten Zweirads ist.

2. Polizeieinsatz nach gemeldeter Waffe, Hofheim, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 13.03.2025, 14.45 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag kam es in Hofheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Person mit einer Waffe in einem Linienbus gemeldet worden war. Über den Notruf der Polizei wurde mitgeteilt, dass eine Person im Bus mit einer Waffe hantiert und den Bus am Bahnhof verlassen hatte. Zahlreiche Streifen rückten aus und konnten einen 51-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe festnehmen. Bei ihm wurde eine Softairwaffe sichergestellt, welche tatsächlich täuschend echt aussah. Die Hofheimer Polizei leitete gegen den Mann ein Verfahren wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort wieder entlassen. Die Polizei rät dringend davon ab, solche Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu führen. Sie lösen unter Umständen nicht nur größere Polizeieinsätze aus, sondern können in der Folge auch für die Träger zur Gefahr werden.

3. Einbruch in Wohnung,

Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, Dienstag, 11.03.2025, 17 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 16.55 Uhr

(ro)Einbrecher hatten zwischen Dienstag und Donnerstag eine Wohnung in Eschborn-Niederhöchstadt im Visier. Die Kriminellen begaben sich zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße und machten sich am Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen. Nachdem sie dieses aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume. Ob die Täter bei ihrer Suche nach Diebesgut fündig wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Balkontür aufgehebelt,

Sulzbach, Bahnstraße, Donnerstag, 13.03.2025, 18.20 Uhr bis 22.25 Uhr

(ro)Einbrecher waren am Donnerstagabend in Sulzbach zugange. Zwischen 18.20 Uhr und 22.25 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter auf das Grundstück in der Bahnstraße. Hier hebelten sie die Balkontür einer Wohnung auf und durchsuchten anschließend sämtliche Innenräume. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Ausritt über Modellflugplatz - Zeugen gesucht, Kelkheim, Münster, nahe der Bundesstraße 519 Freitag, 07.03.2025, 18.05 Uhr

(ro)Am Freitag letzter Woche führte ein Ausritt einer jungen Frau zu einer Beschädigung des Modellflugplatzes in Kelkheim-Münster nahe der Bundesstraße 519. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Ausritt der Reiterin führte am 07.03.2025 gegen 18.05 Uhr über die Wiese des Flugplatzes, die hierdurch stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro beziffert. Die Frau wird mit langen blonden Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Sie war auf einem braunen Pferd unterwegs. Die Polizei in Kelkheim ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieses Falls werden unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegengenommen.

