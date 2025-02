POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Herne

Bochum (ots) - In der Nacht des 14. Februar kam es in Bochum zu einem Geschäftseinbruch. Ein noch unbekannter Tatverdächtiger hob gegen 1 Uhr im Bereich der Straße "Schützenbahn" einen Gullydeckel aus und warf diesen in ein Schaufenster eines Geschäftes an der Schützenbahn 9. Anschließend entwendet er diverse Taschen aus der Auslage und flüchtet mit einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug. Zur Beschreibung des ...

